В ХМАО синоптики обещают наступление тропической жары

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) ожидается тропическая жара до +37 °С. При этом синоптики прогнозируют сильные ливни с грозами и порывы ветра до 20 м/с.

Об этом информирует URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального Гидрометцентра.

«На территорию ХМАО начнёт проникать тропическая жара, от которой длительное время изнывали жители европейской территории России», — говорится в сообщении.

В нём также сказано, что такая погода задержится в регионе ненадолго — до 3 июля.

В Гидрометцентре также уточнили, что с повышением температуры возникнут и температурные контрасты, которые будут вызывать дожди, грозы и шквальный ветер.

Так, до конца недели в округе ожидаются местами сильные дожди с грозой и порывы ветра до 20 м/с.

Ранее врач Ирина Добрецова в беседе с Newinform дала советы по защите от перегрева в жару.