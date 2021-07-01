Жена госпитализированного с COVID-19 Мамонова рассказала о его состоянии

Жена актёра и музыканта Петра Мамонова Ольга Мамонова рассказала RT, что он пятый день находится в реанимации в Коммунарке, его состояние оценивается как тяжёлое.

«Он находится в реанимации. Пятый день в реанимации в Коммунарке в тяжёлом состоянии. Состояние оценивается как тяжёлое. Больше они ничего не говорят. Пройти туда невозможно», — рассказала она.

Ольга Мамонова рассказала, что она и другие члены семьи чувствует себя пока нормально.

При этом она не знает, где Мамонов мог инфицироваться коронавирусом.

«Абсолютно не понимаем. Не знаем, в воздухе», — сказала она.

Также Ольга Мамонова рассказала, как развивалось заболевание коронавирусной инфекцией у её супруга.

«Поднялась температура. Мы её сбили. Потом стал плохо дышать. Вызвал скорую. Его увезли. И всё. Скорая потребовалась на пятый день после заболевания», — сообщила она.

Ранее сообщалось, что Мамонов попал в реанимацию с коронавирусом.

14 апреля Петру Мамонову исполнилось 70 лет. В 1980-х он основал рок-группу «Звуки Му» и начал сниматься в кино, в первой половине 1990-х заявил о себе как театральный актёр.