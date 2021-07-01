Умерла сценарист Ксения Драгунская

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Российский сценарист, драматург, искусствовед Ксения Драгунская скончалась в возрасте 56 лет.
Умерла сценарист Ксения Драгунская
  • © Denis Dragunsky
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Об этом ТАСС сообщил её брат, писатель Денис Драгунский.

«Ксения умерла сегодня, это произошло в 11:30. Скоропостижно скончалась от перитонита, лучшие врачи не смогли спасти», — сказал он.

Как пишет агентство, дебют Драгунской в качестве драматурга состоялся в 1993 году — пьесу «Земля Октября» напечатали в журнале «Современная драматургия», перевели на немецкий язык и поставили на радио в Германии.

Ранее сообщалось, что латвийский писатель Вячеслав Солдатенко, известный под псевдонимом Слава Сэ, скончался в возрасте 52 лет.

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