В Московском зоопарке появился на свет птенец стерхов

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В центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка, расположенном под Волоколамском, вылупился птенец стерхов.
В Московском зоопарке появился на свет птенец стерхов
  • © Пресс-служба Московского зоопарка

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

Стерхи — вид журавлей, который находится под угрозой исчезновения, он внесён в Международную Красную книгу и в Красную книгу России.

В дикой природе живёт всего около 3 тыс. особей.

Вылупившегося этим летом птенца будут готовить к реинтродукции в естественную среду обитания, рассказала генеральный директор зоопарка Светлана Акулова.

«Численность стерхов — их также называют белыми журавлями — неуклонно снижается из года в год, приближаясь к критической отметке. В будущем вид может исчезнуть с лица земли. Поэтому зоопарки и питомники по всему миру трудятся над созданием резервной популяции и выпускают птенцов в дикую природу», — уточнила она.

Как ранее сообщала газета «Известия», в Московском зоопарке вылупились птенцы редких кудрявых пеликанов, занесённых в Международную Красную книгу как близкие к угрозе исчезновения.

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