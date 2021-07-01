В Московском зоопарке появился на свет птенец стерхов

В центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка, расположенном под Волоколамском, вылупился птенец стерхов.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

Стерхи — вид журавлей, который находится под угрозой исчезновения, он внесён в Международную Красную книгу и в Красную книгу России.

В дикой природе живёт всего около 3 тыс. особей.

Вылупившегося этим летом птенца будут готовить к реинтродукции в естественную среду обитания, рассказала генеральный директор зоопарка Светлана Акулова.

«Численность стерхов — их также называют белыми журавлями — неуклонно снижается из года в год, приближаясь к критической отметке. В будущем вид может исчезнуть с лица земли. Поэтому зоопарки и питомники по всему миру трудятся над созданием резервной популяции и выпускают птенцов в дикую природу», — уточнила она.

Как ранее сообщала газета «Известия», в Московском зоопарке вылупились птенцы редких кудрявых пеликанов, занесённых в Международную Красную книгу как близкие к угрозе исчезновения.