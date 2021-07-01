Метеорологи спрогнозировали шторм с грозами и градом на Урале 4 июля

Руководитель прогностического центра «Метео», метеоролог, эколог Александр Шувалов заявил, что пришедшая на Урал жара сменится резким похолоданием и природными катаклизмами ближе к концу недели.

Так, Екатеринбург может ждать московский сценарий — гроза, ливень, ветер и град, рассказал он в беседе с URA.RU.

По его словам, в первой половине дня 4 июля воздух прогреется до +35 °С, после чего температура понизится сразу на 10—12 градусов.

«Небо потемнеет, возникнут молнии, гроза, возможно, град, и всё это при шквалистом усилении ветра до 25 м/с. Температура воздуха к вечеру понизится до +22...+24 °С и 5 июля вечером — до +15 °С, плюс придёт хороший крепкий северный ветер», — добавил Шувалов.

Следом за Екатеринбургом 5 июля сильные ливни придут и на остальную территорию Урала — в Тюмень, Челябинск, Магнитогорск, Курган, отметил специалист.

Как ранее сообщал сайт «Реальное время», в Казани был зафиксирован новый температурный рекорд.