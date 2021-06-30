Композитор Ктитарев рассказал о последствиях пандемии

Композитор, лауреат телеконкурса «Песня года» Андрей Ктитарев рассказал о последствиях пандемии.

«Упал интерес к творчеству со стороны исполнителей, все озабочены здоровьем. С уменьшением и даже прекращением концертной деятельности упали их доходы, а запись любой песни требует определённых музыкальных вложений. Спрос стал меньше, но мы не вешаем нос, всё равно работаем, жизнь не останавливается», — заявил он в беседе с изданием «Правда.Ру».

По его словам, в связи с нынешней ситуацией далекоидущие творческие планы уходят на второй план.

Как отметил Ктитарев, главное — не сдаваться, как бы ни было трудно, и беречь себя.

Ранее певица Аида Ведищева в беседе с газетой «Известия» рассказала, как начинала карьеру.