Актриса Борисова поделилась воспоминаниями о съёмках в сериале «Кровинушка»

Актриса Татьяна Борисова поделилась воспоминаниями о съёмках в сериале «Кровинушка».

«Съёмки проходили в Одессе. Мы снимали там натуру, а в Москве — павильоны. 230 серий, нам хватило одного лета. Я тогда ещё не была мамой, не знала, что такое материнство, но в этом фильме сыграла суррогатную мать. Проходила полсериала с накладным животом, играла беременную. Новые, неизведанные на тот момент ощущения», — заявила она в беседе с интернет-изданием argumenti.ru.

По словам актрисы, сложно играть, не зная.

Борисова рассказала и о работе в картине «Сага древних булгар. Сказание Ольги Святой», где сыграла княгиню Ольгу в молодости.

«Я совершено случайно попала на эту роль — по причине того, что режиссёр увидел моё сходство с Элиной Абрамовной Быстрицкой, которая играла княгиню Ольгу в возрасте», — отметила актриса.

Как добавила Борисова, на широкий экран фильм по каким-то причинам не вышел.

Ранее режиссёр Александр Миндадзе в беседе с газетой «Известия» рассказал о фильме «Паркет».