Международный фестиваль театров кукол открывается в Петербурге 1 июля

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Международный фестиваль театров кукол открывается в Санкт-Петербурге в четверг, 1 июля.
Международный фестиваль театров кукол открывается в Петербурге 1 июля
  • © Большой театр кукол

Он продлится до 7 июля.

Как заявили организаторы, Минкультуры решило проводить фестиваль ежегодно и каждый раз — в новом городе. Первый пройдёт в петербургском Большом театре кукол.

«Благодаря этому фестивалю кукольное искусство и культура нашей страны в целом выйдут на новый виток», — заявила начальник отдела развития БТК Наталия Сергеевская, которую цитирует «Петербургский дневник».

По её словам, одна из основных задач фестиваля — продвижение молодых театральных деятелей.

Программа включает 17 представлений.

Ранее народный артист России худрук Московского театра Олега Табакова Владимир Машков в беседе с газетой «Известия» рассказал о перезапуске хита «Табакерки» начала 1990-х «Страсти по Бумбарашу».

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