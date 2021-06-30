Международный фестиваль театров кукол открывается в Петербурге 1 июля

Международный фестиваль театров кукол открывается в Санкт-Петербурге в четверг, 1 июля.

Он продлится до 7 июля.

Как заявили организаторы, Минкультуры решило проводить фестиваль ежегодно и каждый раз — в новом городе. Первый пройдёт в петербургском Большом театре кукол.

«Благодаря этому фестивалю кукольное искусство и культура нашей страны в целом выйдут на новый виток», — заявила начальник отдела развития БТК Наталия Сергеевская, которую цитирует «Петербургский дневник».

По её словам, одна из основных задач фестиваля — продвижение молодых театральных деятелей.

Программа включает 17 представлений.

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