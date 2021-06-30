Власти Москвы заявили о подготовке города к новым грозам и ливням

Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков заявил о подготовке столицы к новым грозам и ливням.

«Да, в ближайшие дни ожидаем новые грозы и ливневые дожди. Готовимся к ним. Катаклизмы природы в наше время непредсказуемы. Вспомним московские зимы за последние десять лет: то аномальные морозы, то аномальные снегопады, когда снега выпадает вдвое больше нормы. Да и летом — начиная с 2015 года всё время рекорды: то зной, как на прошлой неделе, то такой вот дождь. Раньше такого не было», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

Также, как отметил Бирюков, система городского хозяйства устроена так, что может функционировать при любых изменениях температуры воздуха — от +50 ˚С до -50 ˚С, но это возможно только при надлежащем содержании всех инженерных систем.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков в беседе с ФАН прокомментировал ливень в Москве и Московской области.