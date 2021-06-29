Елизавета Арзамасова рассказала о своей роли в комедии «Проклятый чиновник»

Актриса Елизавета Арзамасова рассказала о своей роли в сатирической комедии «Проклятый чиновник».

«В целом моя героиня — обычная хорошая девочка. И обычная — ключевое слово», — заявила она в беседе с интернет-изданием argumenti.ru.

По её мнению, люди рождаются с обязательным набором нормальных человеческих качеств, а потом уже обстоятельства и амбиции могут завести в тупик.

«В погоне за лучшей жизнью мы начинаем черстветь и врать самим себе и людям. Моя героиня верит в то, что жить надо по совести. И живёт именно так. Чем похожи? Хотелось бы такой роскоши: прожить жизнь по совести», — добавила Арзамасова.

Ранее URA.RU сообщало, что на территории Ямало-Ненецкого автономного округа снимут фильм «Тундра блюз», посвящённый буровикам и оленеводам.