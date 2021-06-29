Климатолог прокомментировал жару в Москве

Заместитель директора физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН Владимир Семёнов прокомментировал жару в Москве.

«То, что происходит с погодой сейчас, ничего в этом удивительного нет. Что касается Москвы, заканчивающейся жары, действительно, да, мы побили несколько рекордов, но в плане восприятия какой-то мощной аномалии нет», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, рекордным был 2010 год — и по продолжительности, и по интенсивности жары, но даже она не превзошла жару 1972 года.

Как отметил Семёнов, такова природа изменчивости погоды: если долго за ней наблюдать, то рано или поздно действительно можно увидеть аномалию, которая превысит все предыдущие.

«Но сейчас климат меняется, в Москве, например, за последние 30—40 лет температура в летние месяцы увеличилась на 2 °С. Это много. У нас разница средней температуры между июнем и июлем — 2 °С. То есть у нас сейчас июнь стал как июль 30—40 лет назад», — добавил эксперт.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков в беседе с ФАН прокомментировал ливень в Москве и Московской области.