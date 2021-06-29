Камиль Ларин из «Квартета И» рассказал об уроках пандемии

Актёр, один из основателей театра «Квартет И» Камиль Ларин рассказал об уроках пандемии.

«Я сделал вывод, что нельзя строить никаких планов, потому что это вообще бессмысленно. Сегодня ты построил, завтра они отменяются. Но появляется такая бессуетность», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, в любой момент человек готов или на старт, или на релакс, а всё, что приносит жизнь, нужно благодарно принимать.

Как считает Ларин, пандемия продемонстрировала скрытые черты характера людей, а также научила радоваться мелочам.

«Моментами мне кажется, что люди стали внимательнее друг к другу относиться, с одной стороны. С другой, много вскрылось каких-то новых черт в характере человека, о которых ты раньше не знал», — добавил он.

Ранее актёр Алексей Демидов в беседе с интернет-изданием argumenti.ru прокомментировал ситуацию с пандемией.