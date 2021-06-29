Камиль Ларин из «Квартета И» рассказал об уроках пандемии
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«Я сделал вывод, что нельзя строить никаких планов, потому что это вообще бессмысленно. Сегодня ты построил, завтра они отменяются. Но появляется такая бессуетность», — заявил он в беседе с НСН.
По его словам, в любой момент человек готов или на старт, или на релакс, а всё, что приносит жизнь, нужно благодарно принимать.
Как считает Ларин, пандемия продемонстрировала скрытые черты характера людей, а также научила радоваться мелочам.
«Моментами мне кажется, что люди стали внимательнее друг к другу относиться, с одной стороны. С другой, много вскрылось каких-то новых черт в характере человека, о которых ты раньше не знал», — добавил он.
Ранее актёр Алексей Демидов в беседе с интернет-изданием argumenti.ru прокомментировал ситуацию с пандемией.