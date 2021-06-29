РЭЦ: правительство намерено субсидировать российские киностудии

В Российском экспортном центре (РЭЦ) рассказали, что правительство намерено выделить 500 млн рублей российским киностудиям и IT-компаниям на международное продвижение.

Об этом пишут «Известия».

Так, первый этап отбора из числа претендентов на субсидии прошли 11 отечественных компаний.

Сообщается, что порядка 360 млн рублей могут направить на поддержку почти 20 полнометражных фильмов, ещё более 90 млн рублей могут получить два сериала и 25 мультфильмов.

Средства распределяются по линии поддержки и кинокомпаний, и IT-компаний, но вторые практически не пользуются этим предложением, отметили в РЭЦ, который выступает оператором распределения субсидий.

Отмечается, что средства выделяются на безвозвратной основе.

Ранее генеральный директор консалтингового агентства «Эстимейт Компани» Мария Вогт на пресс-конференции ФАН и медиагруппы «Патриот» прокомментировала ситуацию в отечественной киноиндустрии в период пандемии.