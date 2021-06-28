Актёр Демидов рассказал о сериале «Большое небо»

Актёр Алексей Демидов рассказал о сериале «Большое небо».

«Это история именно о настоящей любви, настоящей дружбе и выборе человека. В сериале есть тонко выстроенная назидательная составляющая, но она крайне уместна в настоящее время — это о людях с принципами и без таковых и о том, что в итоге будет и с теми, и с другими», — заявил он в беседе с ФАН.

По его словам, это жизненная история, которая может тронуть сердца своей искренностью.

Как отметил Демидов, в сериале показано начало 1980-х годов.

Ранее актёр Кирилл Полухин в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказал, как пришёл в профессию.