Метеоролог рассказал о погоде в Подмосковье в июле

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал о погоде в Московской области в июле.

«В первую десятидневку июля градусник термометра не будет подниматься выше +30 °С, а будет находиться в пределах +22...+27 °С. Дальше пока сложно делать прогноз», — заявил он в беседе с «Радио 1».

По его словам, погода будет по-июльски тёплой и комфортной, на 2—3 °С выше нормы, но это не аномалия, а нормальное течение погоды.

Ранее климатолог, старший научный сотрудник Института водных проблем РАН Нина Зайцева в беседе с НСН оценила изменения климата в России.