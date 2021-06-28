Метеоролог рассказал о погоде в Подмосковье в июле

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Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал о погоде в Московской области в июле.
Метеоролог рассказал о погоде в Подмосковье в июле
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«В первую десятидневку июля градусник термометра не будет подниматься выше +30 °С, а будет находиться в пределах +22...+27 °С. Дальше пока сложно делать прогноз», — заявил он в беседе с «Радио 1».

По его словам, погода будет по-июльски тёплой и комфортной, на 2—3 °С выше нормы, но это не аномалия, а нормальное течение погоды.

Ранее климатолог, старший научный сотрудник Института водных проблем РАН Нина Зайцева в беседе с НСН оценила изменения климата в России.

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