Умер основатель шоу-группы «Доктор Ватсон» Георгий Мамиконов

Заслуженный артист России, основатель и руководитель шоу-группы «Доктор Ватсон» Георгий Мамиконов скончался на 77-м году жизни лет от последствий коронавируса. Об этом сообщила пресс-секретарь группы Вера Воронина.

«Коронавирус. У него началась мерцательная аритмия, то есть сердце перестало выдерживать. Он был в больнице с 11 июня, а сегодня его не стало», — сказала она ТАСС.

Мамиконов родился в Москве 25 марта 1945 года. Окончил Московское музыкальное училище им. Октябрьской революции (ныне — Институт им. Шнитке).

С 1971 года работал в «Москонцерте», в 1970-х годах выступал в ВИА «Верные друзья». В 1985-м артист создал группу «Сюрприз», впоследствии переименованную в «Доктор Ватсон».