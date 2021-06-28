Умер основатель шоу-группы «Доктор Ватсон» Георгий Мамиконов

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Заслуженный артист России, основатель и руководитель шоу-группы «Доктор Ватсон» Георгий Мамиконов скончался на 77-м году жизни лет от последствий коронавируса. Об этом сообщила пресс-секретарь группы Вера Воронина.
Умер основатель шоу-группы «Доктор Ватсон» Георгий Мамиконов
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«Коронавирус. У него началась мерцательная аритмия, то есть сердце перестало выдерживать. Он был в больнице с 11 июня, а сегодня его не стало», — сказала она ТАСС.

Мамиконов родился в Москве 25 марта 1945 года. Окончил Московское музыкальное училище им. Октябрьской революции (ныне — Институт им. Шнитке).

С 1971 года работал в «Москонцерте», в 1970-х годах выступал в ВИА «Верные друзья». В 1985-м артист создал группу «Сюрприз», впоследствии переименованную в «Доктор Ватсон». 

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