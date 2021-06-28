В Челябинской области ввели режим ЧС в связи с аномальной жарой

Режим чрезвычайной ситуации ввели в четырёх районах Челябинской области из-за пересыхания почвы вследствие аномальной жары.

Об этом сообщили URA.RU в ГУ МЧС по региону.

«В связи с неблагоприятными агрометеорологическими условиями — почвенной засухой, высокой температурой воздуха и суховеем — режим ЧС вводится в Варненском, Кизильском, Брединском и Карталинском районах. Он будет носить муниципальный характер», — пояснили в пресс-службе ведомства.

Как уточнили на Карталинской метеостанции, за прошедший месяц в регионе осадков выпало в шесть раз меньше нормы, а почва высохла на 30 см в глубину.

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