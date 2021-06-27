Основатель театра «Сопричастность» Игорь Сиренко умер в возрасте 80 лет

Основатель и художественный руководитель Московского драматического театра «Сопричастность» Игорь Сиренко умер на 81-м году жизни.

Об этом говорится в сообщении на сайте театра.

Игорь Сиренко родился в Мариуполе 8 декабря 1940 года.

Окончил Московское цирковое училище по специальности «клоун у ковра», а затем Театральное училище имени Б.В. Щукина. Служил в Театре имени В. Маяковского 16 лет.

С 1979 по 1983 год занимал пост директора Театра имени А.С. Пушкина, после работал режиссёром в Театре имени Н.В. Гоголя и затем был избран коллективом на должность директора.

В 1990 году создал Московский драматический театр «Сопричастность».