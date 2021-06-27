Синоптики предупредили о сильных ливнях в Москве 28 июня

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Анастасия Румянцева
Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с RT рассказала о погоде в столичном регионе в ближайшие несколько дней.
Синоптики предупредили о сильных ливнях в Москве 28 июня
  • РИА Новости

«У нас сегодня пройдёт линия неустойчивости, которая проявит себя ливневыми дождями, но они будут кратковременными и не очень интенсивными. Где-то их не будет совсем, а где-то может выпасть до 10 мм осадков. Завтра мы останемся ещё в тёплой воздушной массе, в тёплом секторе циклона, который определяет погоду в столичном регионе. Температура завтра повысится до +30....+32 °C, во второй половине дня мы будем в зоне холодного атмосферного фронта, который проявит себя ливнями и грозами», — рассказала Позднякова.

Она добавила, что ливни будут иметь не локальный характер, они «накроют всю столичную область».

«И может завтра выпасть местами до трети месячной нормы осадков — 25-27 мм — это возможно только за сутки. Температура воздуха после этого процесса понизится. Хотя ещё возможны локальные дожди, к пятнице они будут небольшими. В ночные часы — +15...+20°C, дневная температура — +21...+26°C»,— заключила синоптик.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что новый температурный рекорд 27 июня в Москве составил +33,6 °C.

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