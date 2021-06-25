Владимир Машков рассказал об уходе Андрея Смолякова и Павла Табакова из «Табакерки»

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Художественный руководитель «Табакерки» Владимир Машков рассказал об уходе Андрея Смолякова и Павла Табакова из театра.
Владимир Машков рассказал об уходе Андрея Смолякова и Павла Табакова из «Табакерки»
  • © РИА Новости / Дмитрий Астахов

В беседе с газетой «Известия» он заявил, что артисты сами ушли из театра.

«В нашей профессии очень много личного, но его не должно быть слишком много. Это моё убеждение. У нас не просто театр, а театр и школа. Рядом с нами воспитываются молодые артисты, которые будут следующим поколением. Поэтому каждый должен быть примером существования в театре», — отметил Машков.

По его словам, если трудно выбрать между сценой и кино, то руководитель театра не может бесконечно подстраивать работу всего коллектива к графику артиста. Была предложена альтернатива — работа по контракту, но не в штате, так как «сотрудники должны восемь часов быть в театре, каждый день», добавил Машков.

Ранее народный артист РСФСР Всеволод Шиловский в беседе с ФАН рассказал о своём театре-студии.

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