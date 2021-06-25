Синоптики предупредили об усилении ветра до 20 м/с в Тюмени

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Синоптики предупредили об усилении ветра в Тюмени в субботу, 26 июня.
Синоптики предупредили об усилении ветра до 20 м/с в Тюмени
  • РИА Новости

Об этом сообщает megatyumen.ru со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

По прогнозу регионального Гидрометцентра, ночью будет преимущественно без осадков, ветер юго-восточный, 3—8 м/с. Температура составит +11…+13 °С.

Днём ожидаются кратковременный дождь, гроза, ветер юго-восточный с переходом за юго-западный, 8—13 м/с. Во время грозы порывы ветра могут достигать 15—20 м/с.

Воздух прогреется до +24…+26 °С.

Также стало известно, что в Карелии 26 и 27 июня местами ожидаются ливни и грозы, передаёт karelinform.ru со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

При грозах возможно усиление ветра до 15—17 м/с.

Ранее сообщалось, что в Оренбургской области объявили штормовое предупреждение из-за пожароопасности.

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