В Нижегородской области сохраняется пожароопасность четвёртого класса

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Пожароопасность лесов и торфяников четвёртого класса сохранится в Нижегородской области с 26 по 30 июня.
В Нижегородской области сохраняется пожароопасность четвёртого класса
  • © РИА Новости / ФБУ «Авиалесоохрана»

Об этом сообщает РИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России и на данные ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС».

В связи с этим повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с природными пожарами.

Прогнозируется распространение огня на населённые пункты и линии электропередач и связи. Жителей призвали к осторожности.

Ранее глава Авиалесоохраны Николай Кривошеев в беседе с НТВ рассказал о причинах возникновения природных пожаров.

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