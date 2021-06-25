В Нижегородской области сохраняется пожароопасность четвёртого класса

Пожароопасность лесов и торфяников четвёртого класса сохранится в Нижегородской области с 26 по 30 июня.

Об этом сообщает РИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России и на данные ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС».

В связи с этим повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с природными пожарами.

Прогнозируется распространение огня на населённые пункты и линии электропередач и связи. Жителей призвали к осторожности.

Ранее глава Авиалесоохраны Николай Кривошеев в беседе с НТВ рассказал о причинах возникновения природных пожаров.