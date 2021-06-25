В Нижегородской области сохраняется пожароопасность четвёртого класса
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Об этом сообщает РИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России и на данные ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС».
В связи с этим повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с природными пожарами.
Прогнозируется распространение огня на населённые пункты и линии электропередач и связи. Жителей призвали к осторожности.
Ранее глава Авиалесоохраны Николай Кривошеев в беседе с НТВ рассказал о причинах возникновения природных пожаров.