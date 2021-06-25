Машков рассказал о перезапуске спектакля 90-х «Страсти по Бумбарашу»
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«У нас большой творческий организм, о котором мечтал и над созданием которого много трудился Олег Павлович Табаков, и он очень хотел, чтобы «Бумбараш» вернулся в репертуар», — отметил Машков в беседе с «Известиями».
При этом актёр подчеркнул, что для него эта работа стала идеологически и практически подведением итогов его работы худруком в театре, поскольку в спектакле занят весь курс Школы Табакова, набранный лично им два года назад.
Ранее народный артист РСФСР Всеволод Шиловский в беседе с ФАН рассказал о своём театре-студии.