Машков рассказал о перезапуске спектакля 90-х «Страсти по Бумбарашу»

Народный артист России худрук Московского театра Олега Табакова Владимир Машков рассказал о перезапуске хита «Табакерки» начала 1990-х «Страсти по Бумбарашу». Как отмечается, премьера спектакля состоялась в июне.

«У нас большой творческий организм, о котором мечтал и над созданием которого много трудился Олег Павлович Табаков, и он очень хотел, чтобы «Бумбараш» вернулся в репертуар», — отметил Машков в беседе с «Известиями».

При этом актёр подчеркнул, что для него эта работа стала идеологически и практически подведением итогов его работы худруком в театре, поскольку в спектакле занят весь курс Школы Табакова, набранный лично им два года назад.

Ранее народный артист РСФСР Всеволод Шиловский в беседе с ФАН рассказал о своём театре-студии.