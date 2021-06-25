Синоптики обещают дожди в Свердловской области

Гидрометцентр России сообщил, что в Свердловской области с 25 июня начнутся дожди, которые продлятся все выходные — 26 и 27 июня.

Об этом сообщает агентство URA.RU.

Синоптики сообщают, что осадки в Свердловской области начнутся в пятницу, 25 июня, вечером и закончатся к вечеру воскресенья, 27 июня.

Наряду с этим в регион придёт заметное похолодание: температура в ночь с 26 на 27 июня снизится до +10 °С.

Скорость ветра может достигать 11 м/с, днём воздух прогреется до +27 °С.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, в Санкт-Петербурге синоптики сообщили об ослаблении аномальной жары.