Эрмитаж возглавил медиарейтинг российских музеев в мае

Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге возглавил медиарейтинг российских музеев в мае 2021 года.

Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на сайт компании «Медиалогия».

В число лидеров также попали Музей Победы и Третьяковская галерея в Москве.

Кроме того, в список включены музей «Новый Иерусалим» в Московской области, музей-заповедник «Сталинградская битва» в Волгограде и Государственный Дарвиновский музей в Москве.

Ранее kp.ru сообщал, что первая выставка культурно-просветительского центра «Эрмитаж-Урал» начнёт работу 3 июля.