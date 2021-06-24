Эрмитаж возглавил медиарейтинг российских музеев в мае
- РИА Новости
Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на сайт компании «Медиалогия».
В число лидеров также попали Музей Победы и Третьяковская галерея в Москве.
Кроме того, в список включены музей «Новый Иерусалим» в Московской области, музей-заповедник «Сталинградская битва» в Волгограде и Государственный Дарвиновский музей в Москве.
Ранее kp.ru сообщал, что первая выставка культурно-просветительского центра «Эрмитаж-Урал» начнёт работу 3 июля.