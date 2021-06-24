Фестиваль «Жара» продолжится в онлайн-формате

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Музыкальный фестиваль «Жара», запланированный на 24—27 июня, будет продолжен в онлайн-формате.
Фестиваль «Жара» продолжится в онлайн-формате
  • © zhara.az

Об этом сообщает Life.ru.

«Все остальные дни фестиваля будут проходить без зрителей. Но вы все сможете присутствовать на фестивале — онлайн», — заявили организаторы.

Изменения связаны с ограничениями в Московской области, передаёт ОСН.

«С сегодняшнего дня фестиваль проходит в формате телесъёмки без зрителей, согласно последнему постановлению. Мы как организаторы выполняем все условия: ежедневно обрабатываем все поверхности, сидения и проводим полную дезинфекцию концертной площадки», — цитирует РИА Новости пресс-службу фестиваля.

Билеты можно вернуть или обменять.

Ранее сообщалось, что музыкальный фестиваль «Дикая мята», который должен был состояться в Тульской области с 18 по 20 июня, и другие массовые мероприятия отменены из-за ситуации с коронавирусом.

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