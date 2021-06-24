Фестиваль «Жара» продолжится в онлайн-формате
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Об этом сообщает Life.ru.
«Все остальные дни фестиваля будут проходить без зрителей. Но вы все сможете присутствовать на фестивале — онлайн», — заявили организаторы.
Изменения связаны с ограничениями в Московской области, передаёт ОСН.
«С сегодняшнего дня фестиваль проходит в формате телесъёмки без зрителей, согласно последнему постановлению. Мы как организаторы выполняем все условия: ежедневно обрабатываем все поверхности, сидения и проводим полную дезинфекцию концертной площадки», — цитирует РИА Новости пресс-службу фестиваля.
Билеты можно вернуть или обменять.
Ранее сообщалось, что музыкальный фестиваль «Дикая мята», который должен был состояться в Тульской области с 18 по 20 июня, и другие массовые мероприятия отменены из-за ситуации с коронавирусом.