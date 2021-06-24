Умерла балерина Ольга Моисеева

Умерла балерина Мариинского театра Ольга Моисеева.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу театра.

«С глубоким прискорбием сообщаем, что на 93-м году ушла из жизни балетмейстер-репетитор Мариинского театра, в прошлом балерина Театра им. С.М. Кирова народная артистка СССР Ольга Николаевна Моисеева», — заявили в Мариинке.

Моисеева поступила в труппу в 1947 году после окончания Ленинградского хореографического училища. Она была исполнительницей партий в балетах «Легенда о любви», «Гамлет», «В порт вошла «Россия», «Отелло», «Хореографические миниатюры».

С 1972 года Моисеева работала балетмейстером-репетитором.

Дата и место прощания станут известны позднее, передаёт «Взгляд».

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