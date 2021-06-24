Сериал «Тайны Смолвиля» получит анимационное продолжение

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Американский актёр Том Уэллинг, исполнивший главную роль в сериале «Тайны Смолвиля», сообщил, что вместе с Майклом Розенбаумом работает над анимационным продолжением проекта.
Сериал «Тайны Смолвиля» получит анимационное продолжение
  • © kino-teatr.ru

«Майкл Розенбаум и я на самом деле работаем над анимационным сериалом, чтобы вернуть этих персонажей к жизни», — рассказал Уэллинг на появившемся в сети видео.

Он отметил, что в работе над сиквелом могут принять участие и другие актёры из оригинального проекта.

Премьера сериала «Тайны Смолвиля» состоялась в 2001 году. С тех пор было снято десять сезонов, куда вошли 217 эпизодов. Уэллинг исполнял роль молодого Супермена (Кларка Кента). В сериале рассказывается о взрослении и становлении супергероя в вымышленном городе Смолвиль. Майклу Розенбауму досталась роль Лекса Лютора, который сперва был другом главного героя, однако со временем стал главным антагонистом.

Ранее стало известно, что видеосервис Disney+ готовит сериал — приквел фильма «Красавица и чудовище», посвящённый приключениям Гастона и Лефу.

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