В Петербурге синоптики сообщили об ослаблении аномальной жары

В Санкт-Петербурге в четверг, 24 июня, температура воздуха впервые за несколько дней не пересечёт отметку +30 °С. Вечером в городе ожидаются дожди с грозами.

Об этом сообщает kp.ru.

«На погоду Северной столицы будет оказывать влияние холодный атмосферный фронт, скользящий у западных границ региона. Во второй половине дня он станет причиной локальных и кратковременных дождей и гроз, что будет ограничивать дневной прогрев», — рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Днём в Санкт-Петербурге термометры покажут +27...+29 °С.

В Ленинградской области — +26...+31 °С, на востоке региона — до +35 °С.

Ветер северо-западный, до 4—9 м/с.

Как ранее сообщало URA.RU, в Челябинской области ожидается жара с дождями и грозами.