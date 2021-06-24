В Петербурге синоптики сообщили об ослаблении аномальной жары
- Reuters
Об этом сообщает kp.ru.
«На погоду Северной столицы будет оказывать влияние холодный атмосферный фронт, скользящий у западных границ региона. Во второй половине дня он станет причиной локальных и кратковременных дождей и гроз, что будет ограничивать дневной прогрев», — рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.
Днём в Санкт-Петербурге термометры покажут +27...+29 °С.
В Ленинградской области — +26...+31 °С, на востоке региона — до +35 °С.
Ветер северо-западный, до 4—9 м/с.
Как ранее сообщало URA.RU, в Челябинской области ожидается жара с дождями и грозами.