В Москве завершили реставрацию археологических находок XIV—XVIII веков
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Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.
Как рассказал глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов, в настоящее время артефакты готовы к передаче в городской музейный фонд.
«Это более 900 артефактов, из которых около 400 — это предметы вооружения и военного обмундирования. Также в коллекцию вошло более 1 тыс. фрагментов керамики», — отметил он.
Среди находок есть предметы личного быта и артефакты, относящиеся к ювелирному делу.
Как ранее сообщало ФАН, в апреле в Пересветовом переулке в Москве археологи нашли посуду и аптечные флаконы конца XIX — начала XX века.