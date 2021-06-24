В Москве завершили реставрацию археологических находок XIV—XVIII веков

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Столичные археологи закончили реставрацию одного из крупнейших собраний археологических находок XIV—XVIII столетий, обнаруженных в 2017 году на Биржевой площади.
В Москве завершили реставрацию археологических находок XIV—XVIII веков
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

Как рассказал глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов, в настоящее время артефакты готовы к передаче в городской музейный фонд.

«Это более 900 артефактов, из которых около 400 — это предметы вооружения и военного обмундирования. Также в коллекцию вошло более 1 тыс. фрагментов керамики», — отметил он.

Среди находок есть предметы личного быта и артефакты, относящиеся к ювелирному делу.

Как ранее сообщало ФАН, в апреле в Пересветовом переулке в Москве археологи нашли посуду и аптечные флаконы конца XIX — начала XX века.

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