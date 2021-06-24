В центре «Метео» спрогнозировали возможные изменения климата в России к 2050 году

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предположил, как может измениться климат в России и её столице через 20—30 лет.

Об этом он рассказал в эфире НСН.

«К 2050 году Москва переместится и по климату будет похожа на сегодняшний климат Ростова-на-Дону. Кубань, Ставрополье, Нижняя Волга, Ростовская область тоже должны готовиться к тому, что будут более жаркие условия. Повышение температуры будет происходить во многих городах, к этому нужно готовиться», — предупредил Шувалов.

По его словам, глобальные изменения климата будут растянуты во времени, это произойдёт через 20—30 лет.

Так, экстремальные погодные условия, волны тепла и засушливые периоды могут стать более интенсивными.

При этом, как уточнил Шувалов, средние показатели температур быстрее будут расти в северной части России, чем в средней полосе.

Ранее климатолог, старший научный сотрудник Института водных проблем РАН Нина Зайцева в беседе с НСН оценила изменения климата в России.