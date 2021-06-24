В Челябинской области ожидается жара с дождями и грозами
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU.
В четверг, 24 июня, в южных районах воздух прогреется до +27 °С.
На следующий день, 25 июня, — до +34 °С.
В субботу, 26 июня, жара будет держаться в пределах +26... +31 °С по региону и до +28 °С — в Челябинске.
При этом все дни будут идти дожди.
Также синоптики прогнозируют грозы и туманы. Порывы ветра при грозах могут достигать 18 м/с.
Ранее врач кандидат медицинских наук Ирина Добрецова в беседе с ФАН дала рекомендации по мерам безопасности в жаркую погоду.