В Челябинской области ожидается жара с дождями и грозами

Согласно прогнозу Челябинского ЦГМС, в регионе 24 и 25 июня температура воздуха превысит +30 °С.

Об этом сообщает URA.RU.

В четверг, 24 июня, в южных районах воздух прогреется до +27 °С.

На следующий день, 25 июня, — до +34 °С.

В субботу, 26 июня, жара будет держаться в пределах +26... +31 °С по региону и до +28 °С — в Челябинске.

При этом все дни будут идти дожди.

Также синоптики прогнозируют грозы и туманы. Порывы ветра при грозах могут достигать 18 м/с.

Ранее врач кандидат медицинских наук Ирина Добрецова в беседе с ФАН дала рекомендации по мерам безопасности в жаркую погоду.