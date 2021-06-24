Лиам Нисон рассказал о съёмках в боевике «Ледяной драйв»

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Перед выходом в российский прокат нового боевика «Ледяной драйв» актёр Лиам Нисон, сыгравший в нём главную роль, рассказал о съёмках в картине.
Лиам Нисон рассказал о съёмках в боевике «Ледяной драйв»
  • Reuters

В частности, Нисон упомянул постановку трюков и боевых сцен.

«Надо отделять трюки от драк. В экшн-фильмах я сам участвую в боевых сценах, у меня есть хореограф таких сцен, мы уже 25 фильмов вместе с ним сделали. А трюки — это когда нужно выпрыгивать из окна, это уже делает мой хореограф. Я выполняю менее серьёзные вещи, но стараюсь делать их по максимуму», — сказал актёр в беседе с kp.ru.

При этом Нисон признался, что в некоторых сценах актёрам проходилось стоять на льду или оказываться подо льдом.

Главной проблемой, по его словам, был холод, доходивший порой до -35 °С.

Ранее актриса Мерьем Узерли, известная по сериалу «Великолепный век», рассказала в беседе с ФАН о новом фильме «Улей», который был представлен на Московском международном кинофестивале в рамках программы «Специальные показы».

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