Ветеринар рассказал, как помочь животным в жару

Ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков рассказал, как помочь животным в жару.

«Скорректировать время прогулок. Это пораньше утром или попозже», — заявил он в беседе с телеканалом «360», говоря о собаках.

На прогулку нужно брать с собой бутылку с водой и миску, чтобы животное могло попить в случае необходимости. Гулять желательно в тени или около неё.

Как отметил Шеляков, кошек нельзя запирать в клетке в жаркую погоду. Если оставлять её одну дома, то следует обеспечить животному приток свежего воздуха. На окнах должны быть специальные сетки. Кроме того, необходим неограниченный запас воды.

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