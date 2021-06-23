Ветеринар рассказал, как помочь животным в жару

Короткая ссылка
Ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков рассказал, как помочь животным в жару.
Ветеринар рассказал, как помочь животным в жару
  • Pixabay

«Скорректировать время прогулок. Это пораньше утром или попозже», — заявил он в беседе с телеканалом «360», говоря о собаках.

На прогулку нужно брать с собой бутылку с водой и миску, чтобы животное могло попить в случае необходимости. Гулять желательно в тени или около неё.

Как отметил Шеляков, кошек нельзя запирать в клетке в жаркую погоду. Если оставлять её одну дома, то следует обеспечить животному приток свежего воздуха. На окнах должны быть специальные сетки. Кроме того, необходим неограниченный запас воды.

Ранее главный врач ГКБ им. В. Виноградова Ольга Шарапова в беседе с kp.ru рассказала, как избежать солнечного удара.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить