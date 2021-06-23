На Кубани объявили штормовое предупреждение

В Краснодарском крае вновь ухудшится погода. По данным регионального Гидрометцентра, возможны ливни с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20 м/с.

Об этом сообщает портал «Юга.ру».

Штормовое предупреждение объявлено с 23 по 25 июня по всему региону, кроме Сочи, рассказали в пресс-службе краевого ГУ МЧС России.

На малых реках в Новокубанском, Отрадненском, Мостовском, Лабинском, Апшеронском и Белореченском районах возможны подъёмы уровня воды, местами с достижением неблагоприятных отметок.

Ранее климатолог, старший научный сотрудник Института водных проблем РАН Нина Зайцева в беседе с НСН оценила изменения климата в России.