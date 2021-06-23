Спасатели предупредили об усилении ветра до 20 м/с в Пермском крае
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на оперативную информацию на сайте регионального ГУ МЧС России.
Днём возможны грозы, порывы ветра до 15 — 20 м/с.
Местами сохранится высокая пожароопасность (четвёртого класса).
В ведомстве советуют укрываться во время сильного ветра в подъезде или прочном здании, избегать остановок, рекламных щитов, деревьев, оборванных проводов.
Ранее климатолог, старший научный сотрудник Института водных проблем РАН Нина Зайцева в беседе с НСН оценила изменения климата в России.