Спасатели предупредили об усилении ветра до 20 м/с в Пермском крае

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Спасатели предупредили о грозах и ветре в Пермском крае в четверг, 24 июня.
Спасатели предупредили об усилении ветра до 20 м/с в Пермском крае
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на оперативную информацию на сайте регионального ГУ МЧС России.

Днём возможны грозы, порывы ветра до 15 — 20 м/с.

Местами сохранится высокая пожароопасность (четвёртого класса).

В ведомстве советуют укрываться во время сильного ветра в подъезде или прочном здании, избегать остановок, рекламных щитов, деревьев, оборванных проводов.

Ранее климатолог, старший научный сотрудник Института водных проблем РАН Нина Зайцева в беседе с НСН оценила изменения климата в России.

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