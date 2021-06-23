Спасатели предупредили об усилении ветра до 20 м/с в Пермском крае

Спасатели предупредили о грозах и ветре в Пермском крае в четверг, 24 июня.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на оперативную информацию на сайте регионального ГУ МЧС России.

Днём возможны грозы, порывы ветра до 15 — 20 м/с.

Местами сохранится высокая пожароопасность (четвёртого класса).

В ведомстве советуют укрываться во время сильного ветра в подъезде или прочном здании, избегать остановок, рекламных щитов, деревьев, оборванных проводов.

Ранее климатолог, старший научный сотрудник Института водных проблем РАН Нина Зайцева в беседе с НСН оценила изменения климата в России.