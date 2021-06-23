В Российском книжном союзе дали прогноз по ценам на бумажные книги

В Российском книжном союзе (РКС) заявили, что бумажные книги к 2025 году могут подорожать в два раза, а цены на электронные издания не изменятся.

Об этом сообщает газета «Известия».

Как отмечается в публикации, книга дорожает. Это связано в том числе с ценами на офсетную бумагу и картон.

Так, президент РКС Сергей Степашин отметил, что для сдерживания темпов удорожания книжной продукции нужен госконтроль за обоснованностью повышения цен и ценообразованием при внутренних и внешних поставках.

«По имеющейся у нас информации, стоимость картона, предоставляемого некоторыми ключевыми поставщиками, прибавила порядка 50% с начала 2021 года, а офсетной бумаги — на 39%», — сообщил он.

В то же время главными драйверами отрасли, как следует из текста, остаются электронные и аудиокниги.

По оценке РКС, к 2024 году возможно удвоение рынка, так как он показывает устойчивый рост не ниже 25% в год.

Как заявил гендиректор «Литрес» Сергей Анурьев, электронные книги на данный момент соизмеримы с другими медийными сервисами, в том числе с «Яндекс.Музыкой».

«Книга востребована как информационный повод, провоцирующий общественную резонансную дискуссию. Это уже не что-то чуждое, её готовы обсуждать», — сказал он.

Со своей стороны, генеральный директор холдинга «Эксмо-АСТ» Олег Новиков отметил, что читать стали больше.

«Бурный рост цифрового сегмента привлекает новую аудиторию, а изменения, происходящие сегодня на рынке, молниеносны: если переход от твёрдого переплёта к мягкому занял около 500 лет, от мягкого переплёта к электронной книге — 50 лет, то от электронной книги к аудиоформату — пять лет», — добавил он.

Ранее, как сообщал Nation News, заместитель председателя Союза писателей Санкт-Петербурга Татьяна Алфёрова заявила, что в настоящее время жанр нон-фикшен пользуется большим спросом, чем художественная литература.