Петербург пятый день подряд бьёт температурные рекорды

В Санкт-Петербурге пятый день подряд синоптики фиксируют рекорды максимальной температуры воздуха.

Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в своём Facebook.

«В десять часов температура на главной метеостанции Санкт-Петербурга достигла отметки 31,4 °C, что на 0,7 °C выше, чем было в этот день в 1917 году», — написал он.

Синоптик добавил, что это не окончательные данные — воздушные массы продолжат прогреваться в течение дня и температура подрастёт в ближайшие часы. Леус не исключает возможности, что на этом рекорды не окончатся.

В Гидрометцентре ранее заявили, что к середине недели воздух в центральной части России прогреется до +36 °C. В Московском регионе объявили «оранжевый» уровень погодной опасности.