Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в Перу

Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,8 в Перу, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Отмечается, что эпицентр находился на расстоянии 72 км к юго-востоку от города Сантьяго-де-Сурко.

Очаг стихии залегал на глубине 45 км.

Ранее сообщалось, что сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,2 у берегов Греции и Турции.