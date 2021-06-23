Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в Перу
Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,8 в Перу, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Отмечается, что эпицентр находился на расстоянии 72 км к юго-востоку от города Сантьяго-де-Сурко.
Очаг стихии залегал на глубине 45 км.
Ранее сообщалось, что сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,2 у берегов Греции и Турции.
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