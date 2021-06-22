В Москве открыли мемориальную доску в честь погибших выпускников Гнесинки

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В Российской академии музыки имени Гнесиных в Москве открыли мемориальную доску в честь выпускников — артистов Ансамбля песни и пляски имени Александрова, погибших в 2016 году в авиакатастрофе над Чёрным морем.

Об этом сообщает ОТР.

«22 июня — это дата наиболее подходящая, потому что это День памяти и скорби всех россиян, да и не только россиян. И в этот день вспомнить тех, кто в XXI веке отдал свой воинский долг, мы посчитали абсолютно логичным», — заявил ректор Александр Рыжинский.

Со своей стороны, Оксана и Олег Мокриковы, родители студента второго курса Алексея Мокрикова, отметили, что в академии есть мемориальная доска в честь участников Великой Отечественной войны, погибших артистов ансамбля Александрова.

«И мы видим, что наши ребята с честью несли это знамя своими песнями, как грозным оружием, защищали честь нашей страны на международных сценах», — добавили они.

25 декабря 2016 года летевший на авиабазу Хмеймим самолёт Минобороны России Ту-154 пропал с радаров. Фрагменты воздушного судна были обнаружены в Чёрном море около Сочи. Все находившиеся на борту 92 человека, в том числе артисты ансамбля Александрова, погибли.

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