Спасатели предупредили об усилении ветра до 17 м/с в Удмуртии

Спасатели предупредили о возможном ухудшении погоды в Удмуртии днём в среду, 23 июня.

Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

По прогнозу, местами ожидаются грозы с порывами ветра до 15—17 м/с.

Населению советуют следить за новостями, по возможности отказаться от дальних поездок на личном транспорте.

Также стало известно, что грозы ожидаются и в Татарстане — днём и вечером 23 июня, передаёт «Реальное время» со ссылкой на сайт регионального Гидрометцентра.

Возможны кратковременные усиления западного ветра, порывы до 15—20 м/с.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что «территория России сейчас разделена на две части: на европейской части аномалия очень сильная и в Дальневосточном федеральном округе».