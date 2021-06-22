Фильм «Подольские курсанты» победил в конкурсе «ТЭФИ — летопись Победы»

Фильм «Подольские курсанты» победил во всероссийском конкурсе «ТЭФИ — летопись Победы». В Москве названы лучшие телеработы 2021 года о Великой Отечественной войне.

Об этом сообщает ОТР.

Церемония награждения началась с минуты молчания. Гости и номинанты почтили память гендиректора Общественного телевидения России, президента Международной академии телевидения и радио Анатолия Лысенко.

В 2021 году на конкурс поступило 354 работы от 100 телекомпаний. Лауреатов выбрали в десяти категориях.

Лучшим документальным фильмом признали «Ржев. Прививка от войны», лучшей короткометражкой — «Память. По следам холокоста».

Лучшим репортёром стала Екатерина Юрганова из Новокузнецка, лучшим режиссёром — Алексей Федорченко с фильмом «Война Анны».

Конкурс проходит с 2017 года. Организатор — Фонд «Академия российского телевидения» при поддержке Фонда президентских грантов.

Ранее «Взгляд» сообщал, что церемония награждения «ТЭФИ-Мультимедиа» пройдёт 11 сентября в Сочи.