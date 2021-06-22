Фильм «Подольские курсанты» победил в конкурсе «ТЭФИ — летопись Победы»

Короткая ссылка
Фильм «Подольские курсанты» победил во всероссийском конкурсе «ТЭФИ — летопись Победы». В Москве названы лучшие телеработы 2021 года о Великой Отечественной войне.
Фильм «Подольские курсанты» победил в конкурсе «ТЭФИ — летопись Победы»
  • ©kino-teatr.ru

Об этом сообщает ОТР.

Церемония награждения началась с минуты молчания. Гости и номинанты почтили память гендиректора Общественного телевидения России, президента Международной академии телевидения и радио Анатолия Лысенко.

В 2021 году на конкурс поступило 354 работы от 100 телекомпаний. Лауреатов выбрали в десяти категориях.

Лучшим документальным фильмом признали «Ржев. Прививка от войны», лучшей короткометражкой — «Память. По следам холокоста».

Лучшим репортёром стала Екатерина Юрганова из Новокузнецка, лучшим режиссёром — Алексей Федорченко с фильмом «Война Анны».

Конкурс проходит с 2017 года. Организатор — Фонд «Академия российского телевидения» при поддержке Фонда президентских грантов.

Ранее «Взгляд» сообщал, что церемония награждения «ТЭФИ-Мультимедиа» пройдёт 11 сентября в Сочи.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить