В Приморье выпустили в открытое море шестерых спасённых тюленей

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В Приморском крае выпустили в открытое море шестерых спасённых тюленей.
В Приморье выпустили в открытое море шестерых спасённых тюленей
  • globallookpress.com

Об этом сообщает ИА PrimaMedia.

Животные были найдены весной в разных районах. Их назвали Славянка, Чернов, Барон Бернгольд Врангель, Сафин Маяков, Тёма Портверов и Соник.

Теперь они готовы к самостоятельной жизни. Процессом реабилитации руководил центр «Тюлень».

Ранее, как сообщало ФБА «Экономика сегодня», директор петербургского Фонда друзей балтийской нерпы Вячеслав Алексеев рассказал, как вести себя при встрече с тюленями.

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