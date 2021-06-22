В Приморье выпустили в открытое море шестерых спасённых тюленей
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Об этом сообщает ИА PrimaMedia.
Животные были найдены весной в разных районах. Их назвали Славянка, Чернов, Барон Бернгольд Врангель, Сафин Маяков, Тёма Портверов и Соник.
Теперь они готовы к самостоятельной жизни. Процессом реабилитации руководил центр «Тюлень».
Ранее, как сообщало ФБА «Экономика сегодня», директор петербургского Фонда друзей балтийской нерпы Вячеслав Алексеев рассказал, как вести себя при встрече с тюленями.