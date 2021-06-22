В Москве побит рекорд жары для 22 июня

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В Москве побит температурный рекорд для 22 июня, температура поднялась до +33,7 °С. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
В Москве побит рекорд жары для 22 июня
  • РИА Новости

«В 11:00 было +31,5 °С, то есть 0,3 градуса не дотягивало до рекорда, но уже в 12:00, в полдень, рекорд пал — +31,9 °С на станции ВДНХ… В 13:00 уже было +32,2 °С, в 14:30 — +32,9 °С, в 15:00 — +33,6 °С, в 16:00 — +33,7 °С», — сказал он РИА Новости.

Как уточняет агентство, предыдущий рекорд был установлен в 1917 году, тогда температура составила +31,8 °С.

Ранее сообщалось, что врач кандидат медицинских наук Ирина Добрецова в беседе с ФАН дала рекомендации по мерам безопасности в жаркую погоду.

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