Во МХАТе имени Горького пройдёт ночная экскурсия-перформанс
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Об этом сообщает «Правда.Ру».
«Мхатовская пауза» — это уникальный формат, где зрителю предоставляется возможность пройтись ночью по закулисью и увидеть уникальные режиссёрские работы, став при этом участником психологического перформанса.
Зрители совершат путешествие по ночному театру в сопровождении актёров Николая Коротаева и Александра Карпенко.
Продолжительность ночных перформансов — 1 час 30 минут.
Ранее народный артист России, актёр театра им. Ленсовета Владимир Матвеев в беседе с телеканалом «360» оценил игру Ольги Бузовой в спектакле «Чудесный грузин» на сцене МХАТа им. Горького.