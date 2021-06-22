Во МХАТе имени Горького пройдёт ночная экскурсия-перформанс

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Во МХАТе им. М. Горького в рамках нового эксперимента 25 и 26 июня состоится ночная иммерсивная экскурсия-перформанс «Мхатовская пауза».
Во МХАТе имени Горького пройдёт ночная экскурсия-перформанс
  • ©mxat-teatr.ru

Об этом сообщает «Правда.Ру».  

«Мхатовская пауза» — это уникальный формат, где зрителю предоставляется возможность пройтись ночью по закулисью и увидеть уникальные режиссёрские работы, став при этом участником психологического перформанса.

Зрители совершат путешествие по ночному театру в сопровождении актёров Николая Коротаева и Александра Карпенко.

Продолжительность ночных перформансов — 1 час 30 минут.

Ранее народный артист России, актёр театра им. Ленсовета Владимир Матвеев в беседе с телеканалом «360» оценил игру Ольги Бузовой в спектакле «Чудесный грузин» на сцене МХАТа им. Горького.

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