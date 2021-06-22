В Москве показали документальный фильм о людях с рассеянным склерозом

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В московском кинотеатре «Октябрь» состоялся показ документального короткометражного фильма «Рубец», посвящённого людям, которые столкнулись с рассеянным склерозом и научились с ним жить.
В Москве показали документальный фильм о людях с рассеянным склерозом
  • © Andrew Brookes
  • Gettyimages.ru

Картина снята российским писателем, литературоведом и телеведущим Александром Архангельским совместно с режиссёром Татьяной Сорокиной.

В фильме показаны три личные истории людей, живущих с рассеянным склерозом: музыковеда и музыкального критика, члена жюри фестиваля «Золотая Маска» Екатерины Бирюковой, экономиста, журналиста и общественного деятеля Ирины Ясиной и отставного военного, вице-президента Общественной организации инвалидов-больных рассеянным склерозом (ОООИБРС) по Сибирскому федеральному округу Федора Шишлянникова.

«Когда мы работали над этим фильмом, я всё время думал: как же рассказать о человеческой драме так, чтобы ничего не приукрасить и при этом не загнать зрителя в психологический тупик. К счастью, за меня эту проблему решили наши герои, они просто и открыто рассказали о себе и своей болезни. Причём каждый по-своему. Их такт, достоинство и честность многое объяснили мне — возможно, я что-то важное понял о жизни в целом», — отметил Архангельский.

Рассеянный склероз — хроническое аутоиммунное заболевание, при котором поражаются оболочки головного и спинного мозга. 

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