В Петербурге ожидают новый температурный рекорд

Аномальная жара в Санкт-Петербурге может в четвёртый раз подряд стать рекордной для города.

Как сообщает kp.ru, во вторник, 22 июня, ожидается +35 °С.

«Суточный рекорд максимальной температуры для сегодняшнего дня составляет +32,5 °С, установлен он в 1917 году и сегодня будет обновлён. Это будет уже четвёртый подряд жаркий рекорд», — рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

По прогнозам, днём воздух в городе прогреется до +33...+35 °С, в Ленинградской области — до +31...+36 °С.

Как ранее сообщала НСН, в Роскачестве дали советы по выбору эффективного солнцезащитного крема.