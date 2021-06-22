В Петербурге ожидают новый температурный рекорд

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Аномальная жара в Санкт-Петербурге может в четвёртый раз подряд стать рекордной для города.
В Петербурге ожидают новый температурный рекорд
  • РИА Новости

Как сообщает kp.ru, во вторник, 22 июня, ожидается +35 °С.

«Суточный рекорд максимальной температуры для сегодняшнего дня составляет +32,5 °С, установлен он в 1917 году и сегодня будет обновлён. Это будет уже четвёртый подряд жаркий рекорд», — рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

По прогнозам, днём воздух в городе прогреется до +33...+35 °С, в Ленинградской области — до +31...+36 °С.

Как ранее сообщала НСН, в Роскачестве дали советы по выбору эффективного солнцезащитного крема.

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