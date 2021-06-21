Спасатели предупредили о жаре до +37 °С в Карелии
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Об этом сообщает karelinform.ru со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.
22 и 23 июня в южных и центральных районах возможна аномальная жара. По прогнозу, температура составит +35...+37 °С.
Под действие неблагоприятного явления могут попасть большинство районов региона, а также Петрозаводск. Исключение — северные территории.
Ранее кандидат медицинских наук, член Союза педиатров России, основатель Центра формирования здорового образа жизни Ирина Добрецова в беседе с Newinform дала советы по защите от перегрева в жару.