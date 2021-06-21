В Новгородской области объявили чрезвычайную пожароопасность

В Новгородской области объявлена чрезвычайная пожарная опасность.

Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на региональный главк МЧС. В ближайшие дни температура воздуха может подняться до +37 °С.

Спасатели призвали граждан правильно одеваться — носить светлую воздухопроницаемую одежду из хлопка, воздержаться от употребления алкоголя, пить больше воды.

Ранее Ирина Добрецова, кандидат медицинских наук, член Союза педиатров России, основатель Центра формирования здорового образа жизни, в беседе с Newinform дала советы по защите от перегрева в жару.