В Новгородской области объявили чрезвычайную пожароопасность

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В Новгородской области объявлена чрезвычайная пожарная опасность.
В Новгородской области объявили чрезвычайную пожароопасность
  • РИА Новости

Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на региональный главк МЧС. В ближайшие дни температура воздуха может подняться до +37 °С.

Спасатели призвали граждан правильно одеваться — носить светлую воздухопроницаемую одежду из хлопка, воздержаться от употребления алкоголя, пить больше воды.

Ранее Ирина Добрецова, кандидат медицинских наук, член Союза педиатров России, основатель Центра формирования здорового образа жизни, в беседе с Newinform дала советы по защите от перегрева в жару.

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