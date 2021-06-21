В Росгидромете прокомментировали жару в регионах России

Замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков прокомментировал жару в регионах России.

«Пока давление стоит высокое. Антициклон покрыл почти всю территорию, циклоны уходят по Балтике и по югу. На всей остальной территории будет высокое давление и малооблачно. В целом по России очень жарко, произошёл вынос тепла с юга», — заявил он в беседе с Nation News.

По его словам, жара будет стоять на территории Центрального федерального округа, Урала, ПФО. Как отметил Цыганков, в Сибирь до Якутии «также вытащило очень жаркий воздух».

Эксперт призвал ограничить время нахождения под солнцем.

Ранее Ирина Добрецова, кандидат медицинских наук, член Союза педиатров России, основатель Центра формирования здорового образа жизни, в беседе с Newinform дала советы по защите от перегрева в жару.